الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكسيوس: واشنطن تعتزم الإفراج عن شحنة قنابل معلقة لإسرائيل

شحنة قنابل
شحنة قنابل

كشف موقع "أكسيوس" أمس الخميس عن مسؤول أمريكي وإسرائيلي بأن الولايات المتحدة تستعد لتسليم قنابل كانت جزءا من شحنة أسلحة إلى تل أبيب تم تعليقها في أبريل على خلفية مخاوف تتعلق بالعملية العسكرية في رفح.

وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل الإفراج عن شحنة قنابل زنة 500 رطل، موضحا أن الأمر طرح هذا الأسبوع خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لواشنطن، بحسب "رويترز".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي وإسرائيلي القول إن الولايات المتحدة تستعد لتسليم قنابل.

وأشار مسؤول أمريكي كبير يوم الأربعاء إلى أن مساعدين للرئيس جو بايدن أبلغوا غالانت بأن واشنطن ستواصل تعليق شحنة قنابل ثقيلة لإسرائيل لحين استكمال عملية مراجعة.

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