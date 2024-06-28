الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 7 إثر انقلاب سيارة "كبوت" فى كوم أمبو بأسوان

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 7 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر وقوع  انقلاب سيارة "كبوت"، بقرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

 

تفاصيل الحادث 

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "كبوت" بطريق قرية سلوا التابعة لدائرة المركز، وتحديدًا عند عزبة على سليمان.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءها، ورفع آثارها من الطريق لحماية المارة والحفاظ على أرواحهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب ورائها.

أسوان سيارة كبوت كوم امبو 7 أشخاص المستشفى

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