عاجل.. الحوثيون يعلنون استهدافهم سفينة فى البحر الأحمر

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، مساء أمس الخميس، إن الجماعة اليمنية استهدفت السفينة «سيجوي» في البحر الأحمر بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، بحسب وكالة «رويترز».

وأعلنت جماعة «أنصار الله» الحوثية اليمنية، أمس الأربعاء، استهداف سفينة في ميناء حيفا شمال فلسطين المحتلة بعدد من المسيرات، عبر عملية نفذتها بالاشتراك مع «المقاومة الإسلامية» في العراق.

وينفذ الحوثيون منذ نوفمبر الماضي هجمات في البحر الأحمر تستهدف سفنا «إسرائيلية» أو أي سفن متوجهة إلى «إسرائيل»، دعما ونصرة للشعب الفلسطيني.

وأعلنت جماعة «أنصار الله»، في وقت سابق، أنها لن «توقف هجماتها في البحر الأحمر حتى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار عن القطاع، وإدخال المساعدات الإنسان».