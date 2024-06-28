الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتفاق على إبقاء فون دير لايين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية

أورسولا فون دير
أورسولا فون دير لايين

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، على إبقاء أورسولا فون دير لايين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية، وذلك في إطار توزيع للمناصب الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، وفقما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر دبلوماسية.

ولا يزال يتعين تثبيث المسؤولة الألمانية المحافظة في هذا المنصب خلال تصويت في البرلمان الأوروبي، كما هي حال رئيسة الوزراء الإستونية الليبرالية كايا كالاس التي اتفق القادة على تعيينها مسؤولة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

كما عيّن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل، الاشتراكي البرتغالي أنطونيو كوستا رئيسًا للمجلس الأوروبي، المؤسسة التي تجمع الدول الأعضاء.

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