الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تستهدف سيارات الإسعاف خلال نقلها للمصابين والشهداء

قوات الاحتلال تستهدف
قوات الاحتلال تستهدف سيارات الإسعاف

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إنه من المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هو تقدم الآليات العسكرية في منطقة المواصي المكتظة خيام النازحين الفلسطينيين، حيث اطلقت القذائف والنيران بشكل مباشر باتجاه تلك المنطقه المكتظه ما أدى إلى سقوط العشرات من المصابين والشهداء.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، أن سيارات الإسعاف لازالت تقوم بنقل  المصابين والشهداء من تلك المنطقه إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، والذي يضم عددًا كبيرًا من النازحين.

وتابع، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك حتى سيارات الإسعاف للقيام بمهامها وأداء واجبها في إنقاذ المواطنين، ولكنها لاحقتها  وأطلقت عليها النيران بشكل مباشر مما أدى لإصابة السيارات ومن يعمل بها. 

القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي إنقاذ المواطنين سيارات الإسعاف قوات الاحتلال الإسرائيلي

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