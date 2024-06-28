الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنتاجون ينقل بعض الأصول العسكرية قرب إسرائيل ولبنان لتكون جاهزة لإجلاء الأمريكيين

البنتاجون
البنتاجون

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من وسائل إعلام أمريكية قالت إن البنتاجون ينقل بعض الأصول العسكرية قرب إسرائيل ولبنان لتكون جاهزة لإجلاء الأمريكيين.

كما أفادت القناة بأن وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤول إسرائيلي قال إن تل أبيب مستعدة لاستخدام القوة إذا تعذر إبعاد حزب الله عن الحدود بالطرق الدبلوماسية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

الأكثر قراءة

عاجل.. شهداء وجرحى بعد تجديد الاحتلال غاراته وسط وجنوب قطاع غزة

بهما طلقات نارية.. سيارة ربع نقل تلقى جثتين داخل نقطة إسعاف بقنا وتفر هاربة

لمَن يتفكرون.. أسامة الأزهري ينفي تصريحاته حول الكهرباء: «شائعة كاذبة والصورة مزيفة»

أولادها تركوها للشارع بعد أخذ جميع أموالها.. أم تستغيث (فيديو)

عاجل.. الحوثيون يعلنون استهدافهم سفينة فى البحر الأحمر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل