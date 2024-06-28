الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل استعداد بايدن وترامب قبل المناظرة الأولى

بايدن وترامب
بايدن وترامب

بدأ الرئيس الأمريكي جو بادين والرئيس السابق دونالد ترامب استعدادهما للمناظرة الرئاسية الأولى بينهما منذ أيام نظرا لأهمية هذه المحطة في الحملة الانتخابية لكلا المرشحين.

وسيكون على المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة خلال المناظرة التي ستحظى بمتابعة عشرات الملايين عبر العالم طرح مواقفهم وتصوراتهم لقضايا محلية ودولية في محاولة للتأثير على الناخبين المتأرجحين.

وبحسب شبكة " بي بي سي"، فإن طريقة كلا المرشحين في تعاملهما خلال التحضير للمناظرة التي وصفت بـ"التاريخية" كانت مختلفة تمامًا.

جو بايدن

كان بايدن يجتمع في الجلسات التحضيرية مع بعض أقرب مستشاريه في كامب ديفيد، المنتجع الرئاسي الريفي في جبال ماريلاند الهادئة.

كما استعد بايدن مع رون كلاين، رئيس أركانه السابق، الذي ساعده أيضًا في الاستعداد لخطاب حالة الاتحاد في مارس.

وحسب الشبكة فقد كان بوب باور، الذي عمل مستشارًا للبيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، يلعب دور دونالد ترامب في المناظرات الصورية.

دونالد ترامب

في المقابل، كان ترامب يشارك في سلسلة من "المناقشات السياسية غير الرسمية"، بحسب حملته.

وفي هذه الجلسات، اجتمع مع ترامب مع المشرعين بما في ذلك اثنين على الأقل من المتنافسين على منصب نائب الرئيس، ماركو روبيو وجي دي فانس.

كما اجتمع ترامب مع خبراء السياسة وكبار المستشارين والحلفاء الخارجيين حول مجموعة من المواضيع من الإجهاض إلى الجريمة.

وقال السيناتور الجمهوري جي دي فانس في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأسبوع الماضي"إنه (ترامب) يفكر في كيفية ترجمة هذه الموضوعات المهمة جدًا إلى رسالة فعالة".

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