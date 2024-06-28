بتغطية أكثر من 250 فعالية واحتفال.. المتحدة تقدم الثقافة المصرية بشكل حضارى (فيديو)

استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تغطية أكثر من 250 فعالية واحتفالا، من خلال أكثر من 60 ألف عامل، وتأهيل أكثر من 5000 شاب، ومشاركة أكثر من 60 شركة محلية، لتقديم التاريخ والثقافة المصرية بشكل حضاري متميز.

وشملت الفعاليات التي تمكنت المتحدة من تغطيتها: موكب المومياوات وافتتاح طريق الكباش، إضافة إلى الفعاليات الشبابية والوطنية، ومؤتمر الشباب، وتخرج الكليات العسكرية.

ومن الفعاليات التي تمت تغطيتها «كوب 27»، ووضع المدن الجديدة على خريطة المدن الترفيهية والثقافية، في أكثر من 69 فعالية بمهرجان العلمين، ومهرجان ليالي مصر.