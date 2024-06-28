الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إطلاق مجلة الأهلى إلكترونيا.. وتقليص العدد المطبوع

الأهلي
الأهلي

عقد مجلس إدارة مجلة النادي الأهلي اجتماعًا، برئاسة المهندس خالد مرتجي، القائم بمهام رئيس المجلس الكابتن محمود الخطيب، المتواجد حاليًّا في رحلة علاج، وذلك لاستكمال المناقشات السابقة بخصوص تطوير «مجلة الأهلي» وإطلاقها إلكترونيًّا.

وتطرق الاجتماع إلى التصورات الخاصة بالتطوير والتي تهدف إلى (توحيد الخطاب الإعلامي للنادي - مواكبة التحول الرقمي في كل أندية العالم - الوصول إلى أكبر قاعدة من جماهير الأهلي حول العالم بأكثر من لغة - تعزير التكامل بين المنصات الاعلامية للنادى - الحفاظ على ال‘رث التاريخي لمجلة النادي التي صدرت ورقية قبل 50 عامًا) - زيادة تفاعل جماهير الأهلي مع المحتوى لمجلة النادي.

كما استعرض المجلس العروض المقدمة من بعض الشركات لتنفيذ عمليات التطوير والتكاليف المالية اللازمة وأيضًا الإيرادات المتوقعة، وخلال الجلسة تم التأكيد على رئيس التحرير ضرورة الاستمرار في الالتزام بسياسة النادي والتي تقوم على الاحترام الكامل لجميع المنافسين وكافة المؤسسات الرياضية.

وأبدى رئيس التحرير تفهمه الكامل لوجهة نظر مجلس الإدارة وسيقوم بمعالجة هذا الأمر.

وفي نهاية الجلسة تم الاتفاق على البدء فورا في عمليات التطوير وتقليص العدد المطبوع من المجلة أسبوعيًّا لتفادي الزيادة المطردة فى سعر الورق، لحين الانتهاء من ملف التطوير وإطلاق «مجلة الأهلي» إلكترونيًّا خلال الفترة المقبلة.

على صعيد آخر، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة فاركو، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.‏

وبدأ المران بفقرات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما أدى حراس مرمى الفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون، مدرب الحراس.‏

كما حرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، بينما اكتفى لاعب الفريق عمر كمال عبد الواحد بتدريبات التأهيل التي ‏يؤديها للتعافي من الإصابة.

اجتماع مجلس الأهلي مجلة الأهلي إطلاق مجلة الأهلي الألكترونية الكابتن محمود الخطيب المهندس خالد مرتجى

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