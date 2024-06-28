مظهر شاهين يعتذر للدكتور محمد الباز على الهواء

وجه الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، اعتذارًا على الهواء للإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور؛ وذلك بسبب موقفه من بعض رموز الإخوان.

خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "أنا مدين لحضرتك باعتذار لأنني كنت أدافع عن الإخوان وأنت تهاجهم ولكن تبين لي أنك كنت أسبق مني في كشفهم ومعرفة حقيقتهم لأنني كنت أرى أنهم بتوع ربنا وكويسيين".

ورد عليه الدكتور "الباز" قائلًا: "قلت لك إنك ستكشتف أنهم على ضلال وتتحدث معي".

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.