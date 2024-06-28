الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مظهر شاهين يعتذر للدكتور محمد الباز على الهواء

مظهر شاهين
مظهر شاهين

وجه الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم،   اعتذارًا على الهواء للإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور؛ وذلك بسبب موقفه من بعض رموز الإخوان.

خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "أنا مدين لحضرتك باعتذار لأنني كنت أدافع عن الإخوان وأنت تهاجهم ولكن تبين لي أنك كنت أسبق مني في كشفهم ومعرفة حقيقتهم لأنني كنت أرى أنهم بتوع ربنا وكويسيين".

ورد عليه الدكتور "الباز" قائلًا: "قلت لك إنك ستكشتف أنهم على ضلال وتتحدث معي".

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

مظهر شاهين الدكتور محمد الباز اعتذار الإخوان معرفة حقيقتهم

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