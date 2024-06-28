قمر الدولة حكما لمباراة الأهلى وفاركو فى الدورى

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إدارة مباراة الأهلي وفاركو في الجولة 28 من بطولة الدوري إلى الحكم نادر قمر الدولة.

ويلتقي الأهلي مع فاركو في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة ببطولة الدوري.

ويعاونه كلًا من هشام الدسوقي وأحمد عادل عبد الفتاح، كما سيكون مصطفى الشهدي حكمًا رابعًا.

وسيكون محمد الحنفي حكمًا لتقنية الفيديو VAR ويعاونه مصطفى عطية.

وسبق أن أدار نادر قمر الدولة 7 مباريات في الدوري الموسم الجاري ليس بينهم أي مباراة للنادي الأهلي، أشهر خلالها 30 بطاقة صفراء وبطاقة واحدة حمراء واحتسب 5 ركلات جزاء.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 19 مباراة، أما فاركو فيأتي في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

وعلى صعيد آخر، أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة فاركو في الجولة 28 من بطولة الدوري.

وشهدت القائمة، عودة الرباعي وسام أبو علي ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية.

وتعافى المهاجم الفلسطيني من الإصابة في العضلة الخلفية، فيما عاد الثلاثي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية بعد حصولهم على راحة في المباراة الماضية أمام الداخلية.

ويغيب عن القائمة كل من محمود متولي وأحمد نبيل "كوكا"، بالإضافة لـ عمر كمال عبد الواحد وبيرسي تاو بسبب الإصابة.

وضمت قائمة الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أكرم توفيق - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - وسام أبو علي - أنتوني موديست.