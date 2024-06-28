مظهر شاهين لـ"الشاهد": بسبب هذا التصريح تمت مهاجمتى ووصفت بخائن الثورة

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إنه في وقت موقعة الجمل كان يقف في ميدان التحرير ووجد أن المصريين يقتلون بعضهم البعض، وناس تدافع عن نفسها وأخرى متوفية وتم إدخالها المسجد.



وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأمر من وجهة نظره شرعية وبعيدة عن السياسة أنه قام بعمل مداخلة مع قناة "الفراعين وقال فيها إذا كان ثمن رحيل مبارك أن تسيل دماء المصريين على يد المصريين فليبقى مبارك ونحصن دماء المصريين، مؤكدًا أنه لو قال غير ذلك لكان سيحاسب عليه.



وتابع أنه بسبب هذا التصريح تم مهاجمته ووصف بأنه خائن للثورة، مشيرًا إلى أنه تم حل البرلمان وحل الحزب الوطني ورحيل حبيب العادلي كل هذا تحقق فلما نقتل بعضنا.



تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.