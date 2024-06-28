حطام القمر الصناعى الروسى يجبر طاقم المحطة الفضائية على الاحتماء

اضطر رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) إلى اللجوء إلى مكان آمن لمدة ساعة بسبب الحطام الفضائي الناتج عن تحطم قمر صناعي روسي خرج من الخدمة.

وفقا لصنداي تايمز، يسلط الحادث الضوء على القلق المتزايد بشأن الحطام الفضائي وتأثيره المحتمل على العمليات الفضائية.

تحطم القمر الصناعي الروسي البائد، Resurs-P رقم 1، الذي يبلغ وزنه 6500 كجم، أثناء وجوده في مدار دائري تقريبًا على ارتفاع حوالي 220 ميلًا فوق الأرض. واكتشفت شركة LeoLabs، وهي شركة مراقبة عبر الأقمار الصناعية، "سحابة الحطام" الناتجة.

أكدت قيادة الفضاء الأمريكية تفكك القمر الصناعي، وأبلغت عن وجود أكثر من 100 قطعة من الحطام يمكن تتبعها. ورغم عدم تحديد أي تهديدات فورية، إلا أن المراقبة المستمرة جارية.

أصدرت وكالة ناسا تعليمات لطاقم محطة الفضاء الدولية بالاحتماء في مركبتهم الفضائية كإجراء احترازي. وجاء هذا التوجيه في أعقاب معلومات حول تفكك القمر الصناعي على ارتفاع قريب من المحطة الفضائية. وبعد حوالي ساعة من مراقبة مسار الحطام، سمح مركز التحكم للطاقم بالخروج من مركبتهم الفضائية، ما سمح لمحطة الفضاء الدولية باستئناف العمليات العادية.

حاليًا، لا يزال اثنان من رواد الفضاء المخضرمين في وكالة ناسا، سوني ويليامز (58 عامًا) وبوتش ويلمور (61 عامًا)، على متن محطة الفضاء الدولية بعد التأخير غير المحدد لعودة مركبة بوينغ ستارلاينر الفضائية إلى الأرض. تم تأجيل عودة مركبة ستارلاينر، التي وصلت إلى محطة الفضاء الدولية في 6 يونيو، مرتين لمعالجة الأعطال الميكانيكية. ورغم التأخير، أكدت ناسا أن رواد الفضاء لديهم إمدادات كافية وليسوا قلقين بشأن إقامتهم الممتدة.

لم تعلق وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس على الحادث. لا يزال سبب تفكك القمر الصناعي Resurs-P رقم 1 غير واضح. تم إخراج القمر الصناعي من الخدمة في ديسمبر 2021، بعد أن تم إطلاقه في عام 2013 لتحديث الخرائط وتوفير البيانات لمختلف الوكالات الحكومية الروسية.