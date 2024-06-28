الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار تقصير مدة خطبة وصلاة الجمعة فى الحرمين

الحرمين
الحرمين

أعلنت رئاسة ‎الشؤون الدينية بالحرمين استمرار تقصير مدة خطبة وصلاة الجمعة في الحرمين وفق توجيه القيادة لتكون في حدود 15 دقيقة، وبتأخير الآذان الأول ليكون بينه وبين الآذان الثاني 10 دقائق حتى نهاية فصل الصيف.

وفي الإمارات؛ وجهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، جميع خطباء المساجد التابعة لها على مستوى إمارات الدولة، بالإيجاز في خطبة الجمعة.

وأشارت الهيئة- في بيان لها-  إلى أن مدة إلقاء الخطبة مع الصلاة لاتتجاوز 10 دقائق، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة حتى بداية شهر أكتوبر المقبل.

وعزت الهيئة قرارها إلى «حرصها على سلامة المصلين، ودفعًا للمشقة عن مرتادي بيوت الله تعالى خاصة في شهور الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة».

الأكثر قراءة

لمَن يتفكرون.. أسامة الأزهري ينفي تصريحاته حول الكهرباء: «شائعة كاذبة والصورة مزيفة»

شقيق زوجة إمام عاشور يفجر مفاجأة حول «خناقة المول»

اقتصاديون لـ"الدستور": 10 مليار دولار استثمارات متوقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

القبض على مزارع أنشأ خزان سولار بأرض زراعية فى الأقصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

تعذر تمثيل الجريمة.. انهيار المتهم بذبح عائلته أمام النيابة بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل