استمرار تقصير مدة خطبة وصلاة الجمعة فى الحرمين

أعلنت رئاسة ‎الشؤون الدينية بالحرمين استمرار تقصير مدة خطبة وصلاة الجمعة في الحرمين وفق توجيه القيادة لتكون في حدود 15 دقيقة، وبتأخير الآذان الأول ليكون بينه وبين الآذان الثاني 10 دقائق حتى نهاية فصل الصيف.

وفي الإمارات؛ وجهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، جميع خطباء المساجد التابعة لها على مستوى إمارات الدولة، بالإيجاز في خطبة الجمعة.

وأشارت الهيئة- في بيان لها- إلى أن مدة إلقاء الخطبة مع الصلاة لاتتجاوز 10 دقائق، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة حتى بداية شهر أكتوبر المقبل.

وعزت الهيئة قرارها إلى «حرصها على سلامة المصلين، ودفعًا للمشقة عن مرتادي بيوت الله تعالى خاصة في شهور الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة».