اعتقال 17 شخصا بتهمة التورط فى محاولة الانقلاب فى بوليفيا

أعلن وزير الداخلية البوليفية كارلوس ديل كاستيلو، أمس الخميس، أن الشرطة في بوليفيا اعتقلت 17 شخصًا يشتبه في تورطهم في محاولة انقلاب في البلاد.

وفي وقت سابق، وردت معلومات عن اعتقال ثلاثة من زعماء التمرد في بوليفيا، من بينهم قائد جيش البلاد الموقوف عن العمل، خوان خوسيه زونييجا، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، قال وزير الداخلية البوليفي كارلوس ديل كاستيلو، إن الجنرال المتمرد خوان خوسيه زونيجا حاول استدراج الشرطة إلى جانبه في انقلابه في بوليفيا.