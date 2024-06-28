الحكومة النمساوية توافق على قواعد جديدة لتخزين ثانى أكسيد الكربون فى البلاد

وافقت الحكومة الفيدرالية النمساوية على قواعد جديدة لتخزين ثاني أكسيد الكربون في النمسا في إطار مبادرة تحت عنوان "استراتيجية إدارة الكربون".

وقالت وزيرة المناخ ليونور جويسلر - في بيان - إنه للحد من الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها نحتاج إلى طرق لتخزين ثاني أكسيد الكربون في ظل متطلبات صارمة للسلامة والبيئة.



من جانبه، أكد وزير المالية النمساوي الدكتور ماجنوس برونر، أن التركيز ينصب على تجنب ثانى أكسيد الكربون ويجب أيضًا أن يكون من الممكن تخزين ثانى أكسيد الكربون ونقله وإعادة تدويره.



وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الجديدة لا تمثل اقتراحًا تشريعيًا لرفع الحظر على التخزين، ولكنها تهدف إلى توفير إطار عمل لمثل هذا القانون ومن غير المتوقع حدوث تغيير فى الأحكام القانونية قبل الانتخابات المقررة فى نهاية سبتمبر المقبل.