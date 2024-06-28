الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مظهر شاهين لـ"الشاهد": بكيت عند رويتى حريق أقسام الشرطة والمحاكم

مظهر شاهين
مظهر شاهين

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إن ميدان التحرير وجد فيه أعدادًا رهيبة، مشيرًا إلى أنه أثناء عودته شاهد من أعلى كوبري أكتوبر حريق قسم الأزبكية ومجمع الجلاء وحريق المحاكم، مما جعله لا يتمالك دموعه لأنه رأى الدولة تتجه لمرحلة صعبة وأنه تمنى عدم رؤيتها.
 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن يوم السبت 29 يناير كان من قلقله على المسجد يتصل بالعمال طوال الوقت ويخبروه أن الثوار اقتحموا القاعة الكبرى ويقول لهم اتركوهم وبعدها اقتحموا القاعة الصغرى وتم تحويلها لمستشفى وطلب من العمال تركهم.  


وتابع، أن يوم موقعة الجمل 1 فبراير مشهد تمنى الا تراه مصر ثانية، مشيرًا إلى أن يومها كان الخطاب العاطفي للرئيس الراحل محمد  حسني مبارك والناس كلها تعاطفت معه وكانت ستغادر التحرير لانه قال إنه سيقيل الحكومة ويحل الحزب الوطني وأنه لا يوجد توريث في الحكم كما أنه لن يترشح ثانية، مؤكدًا أن الناس التي نزلت في هذا التوقيت لم ترفع لافتة "ارحل يا مبارك"، ولكن مع موقعة الجمل حلم الناس كان مغادرة حبيب العادلي يمشي وحل مجلس الشعب.


تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

مظهر شاهين ميدان التحرير حريق المحاكم حريق قسم الازبكية دموعه

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