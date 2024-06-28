الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مظهر شاهين لـ"الشاهد": الناس تعاملت مع مسجد عمر مكرم على أنه قلعة للنظام

مظهر شاهين
مظهر شاهين

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إن يوم الجمعة 28 يناير خطب الجمعة لسبعة أشخاص منهم 5 عاملين بالمسجد وشقيقه، وصلى بهم وهو يقف على باب المنبر، كما أن خطبة الجمعة لم تتعد الخمس دقائق.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه صعد أعلى المسجد لسماعه لصوت إطلاق قنابل مسيلة للدموع، ووجد الشرطة وهي تواجه الناس بمسجد الاستقامة وكان المسجد فارغًا، مشيرًا إلى أنه بعد ساعتين بدأت المعركة الشهيرة على كوبري قصر النيل وحريق مبنى الحزب الوطني الديمقراطي.

وتابع، أنه وقت أذان المغرب وجد المسجد ممتلئًا بالشرطة فسألهم عن التطورات فأخبروه أنهم سينسحبون وأن الجيش سينزل، مؤكدًا أنه لم يرى مثل هذا الأمر من قبل وكان خائفًا من تطورات الموقف.

وأشار إلى أنه بعد انسحاب الشرطة بدأت الناس في إشعال سيارات الشرطة وتعاملوا مع مسجد عمر مكرم على أنه قلعة من قلاع النظام ورأهم وهم يريدون تكسيره فقال لهم هذا بيت الله وكانت وقتها الكهرباء تم قطعها بعد تأثر كشك الكهرباء بسبب الأحداث وكانوا يعتقدون أننا من فعلنا ذلك وأخبرهم أن هذا بيت لله ودعاهم للصلاة فيه.

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

مظهر شاهين مسجد عمر مكرم انسحاب الشرطة قلاع النظام قلعة الجيش

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