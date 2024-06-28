القبض على مزارع أنشأ خزان سولار بأرض زراعية فى الأقصر

تمكنت مديرية أمن الأقصر، من اكتشاف بئر سولار سعة 8 أطنان بمركز أرمنت بالبر الغربي، والذي أنشأه أحد المواطنين بهدف البيع بالسوق السوداء.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بالقبض على «أ.م.م.ع» 52 عاما، يعمل مزارع ومقيم بناحية الرزيقات بحرى بدائرة مركز ارمنت، قام بتخزين كميات كبيرة من المواد البترولية «سولار» داخل تنك قام بإنشائه أسفل الأرض الزراعية خاصته بذات الناحية وبيعها بالسوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث التموين بالاشتراك مع وحدة مباحث أرمنت من ضبط المزارع، وبتفتيش الأرض الزراعية خاصته عثر على حفرة دائرية قطرها حوالى 2 متر مغلقة بغطاء حديدي تحتوى بداخلها على تنك سعته حوالی 8 أطنان، معبأ بأكمله بحوالي 8000 لتر سولار، دون أوراق أو فواتير.

بمواجهته أقر بتخزينه المواد البترولية بقصد احتكارها وبيعها بالسوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5019 جنح مركز أرمنت لسنة 2024، وتم إخطار النيابة التحقيق لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.