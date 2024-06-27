الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عودة وسام والشناوي.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فاركو غدًا

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـالأهلي، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة فاركو في الجولة 28 من بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع فاركو غدًا الجمعة في السابعة مساءً على ستاد القاهرة ببطولة الدوري.

وشهدت القائمة، عودة الرباعي وسام أبو علي ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية.

وتعافى المهاجم الفلسطيني من الإصابة في العضلة الخلفية، فيما عاد الثلاثي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية بعد حصولهم على راحة في المباراة الماضية أمام الداخلية.

ويغيب عن القائمة كل من محمود متولي وأحمد نبيل "كوكا" بالإضافة لـ عمر كمال عبد الواحد وبيرسي تاو بسبب الإصابة.

وضمت قائمة الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أكرم توفيق - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - وسام أبو علي - أنتوني موديست.

ويدخل الأهلي مباراة الغد في المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 19 مباراة بينما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة من 27 مباراة.

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