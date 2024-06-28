الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع سيدة فى العقد الثالث من عمرها خلال مشاجرة بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت سيدة في العقد الثامن من عمرها مصرعها، بعد تعدي جارها عليها بالضرب بقطعة خشبية على رأسها، خلال مشاجرة بين أسرتيهما بقرية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد، في محافظة الدقهلية، بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، بمصرع سيدة خلال مشاجرة بقرية ميت فارس دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين مصرع سيدة تدعى بدرية محمود عبدالفتاح، وتبلغ من العمر 73 عامًا، متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ، وبالفحص والتحريات وسؤال أسرتها، اتهموا جارها ويدعى السعيد ال.ال.، 40 عامًا، فلاح، بالتعدي عليها بالضرب بعصا غليظة على رأسها، وذلك خلال مشاجرة بين أسرتيهما بسبب خلافات الجيرة، ما تسبب في حدوث إصابتها التي أودت بحياتها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد، برئاسة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، من ضبط المتهم، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

قريه ميت فارس بني عبيد الدقهلية المنصورة مستشفي المنصورة

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