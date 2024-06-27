الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادي: تحرك واضح من الدولة لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية بالصعيد

تنمية الصعيد
تنمية الصعيد

أكد الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، أن هناك تحرك واضح من الدولة لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية في صعيد مصر، قائلًا:" إنه كان يُنظر للصعيد بشكل تقليدي للغاية قبل 30 يونيو، وكل المخصصات الاستثمارية التي توجه له تقليدية جدا، إذ إن مشروعات البنية التحتية لم يتم البدء في تطويرها إلا بعد 2018 حتى الآن، وهذا ما جعل المواطنين ينفرون من مدن الصعيد، والتوجه إلى القاهرة الكبرى.

وأضاف “عبدالله”، خلال مداخلة عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه كان هناك توسع عشوائي في التخطيط العمراني للصعيد قبل 30 يونيو، فضلا عن وجود حالة من عدم الرؤية الواضحة بالنسبة للصعيد، مشيرا إلى أن الوضع اختلف تماما، إذ إن حجم الاستثمارات بالصعيد يبلغ ما يقارب من 2 تريليون جنيه في آخر 10 سنوات.

وتابع أنه لا يوجد شبر في الصعيد إلا وشهد تنمية وتطورات ومشروعات، مؤكدا تنوع المشروعات القومية بالصعيد، بين بنية تحتية في مختلف القطاعات، مثل التعليم والصحة والطرق والكباري، فضلا عن البنية التحتية المتعلقة بالصرف الصحي والمياه والطاقة.
 

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