"الإجهاض" و"الهجرة".. موضوعات حساسة في مناظرة بايدن وترامب

في لقاء السحاب، يشهد العالم الليلة المناظرة المرتقبة بين الخصمين اللدودين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، في أول مواجهة مباشرة بينهما.

وينظر إلى هذه المناظرة بأهمية شديدة بحيث قد تكون حاسمة في السباق المحتدم للفوز بانتخابات نوفمبر المقبل.

وتبث المناظرة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة على قناة "CNN" في أتلانتا بدون جمهور.

ومناظرة "CNN" أبكر مناظرة رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، ويديرها المذيعان جيك تابر ودانا باش.

وقالت شبكة "CNN" إن بايدن وترامب استوفيا شروطها للمشاركة في المناظرة وهي الفوز بعدد كاف من أصوات الولايات بما يرجح فوز واحد منهما بمنصب الرئيس والحصول على 15% على الأقل في 4 استطلاعات وطنية منفصلة للناخبين المسجلين أو المحتملين.

وأضافت أن في المناظرة التي تستمر 90 دقيقة، سيظهر المرشحان على منصة واحدة.

وسيحصلان على قلم وورقة وزجاجة ماء، ولا يسمح بوجود ملاحظات مدونة مسبقا أمامهما.

وسيتم كتم صوت الميكروفونات طوال المناظرة باستثناء ميكروفون المرشح الذي سيكون دوره التحدث. وسيستخدم مدير المناظرة جميع الأدوات المتاحة له لضمان الالتزام بالوقت وضمان مناقشة متحضرة.

وتجتذب المناظرات الرئاسية الأمريكية عشرات الملايين من المشاهدين، وحددت عبر التاريخ مسار بعض سباقات الانتخابات. لكن هذه المرة، يقول خبراء استراتيجيون إن هناك مخاطر بالنسبة لكلا المرشحين اللذين يخوضان سباقا متقاربا وتراجعت شعبيتهما في استطلاعات الرأي.

بايدن 81 عاما والرئيس السابق ترامب 78 عاما أكبر المرشحين سنا على الإطلاق الذين يخوضون سباق الرئاسة، ومن الوارد أن المشاهدين سيشككون في قدراتهما الذهنية وثباتهما الانفعالي.

ويرى مساعدو ترامب أن بايدن ربما يتعثر أو يشرد في حديثه وهو ما قد يفاقم مخاوف الناخبين بشأن عمر الرئيس، ويعتقد مساعدو بايدن أن المناظرات يمكن أن تضر ترامب من خلال الكشف عن شخصيته المتقلبة، وأحيانا تغير مواقفه بشأن قضايا مثل الإجهاض.

تأمل حملة بايدن في الحديث عن الإجهاض، بينما تتطلع حملة ترامب للحديث عن الهجرة، لكن المذيعين اللذين سيديران المناظرة سيقرران الأسئلة.

وقد تشمل المواضيع محل النقاش كيفية تعامل المرشحين مع التحديات التي يفرضها الارتفاع المستمر في أسعار السلع. وملف المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس، وبين روسيا وأوكرانيا.