رئيس النيابة الإدارية يفتتح النادي البحري بالإسكندرية

قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، الخميس، بافتتاح النادي البحري للنيابة الإدارية بمنطقة "العجمي" بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور كل من:المستشارة أماني الرافعي- رئيس هيئة النيابه الإدارية الأسبق، والمستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، المستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشارعبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار مختار محمد علي - مدير شئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي، والمستشار أيمن فؤاد - الأمين العام المساعد، والمستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار محمد عبد المعطي، والمستشار أحمد صديق - عضوي إدارة التفتيش القضائي، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة يتقدمهم الدكتور محمد عبد الرازق - رئيس الإدارة المركزية للسياحة، وهدى أبو كليلة رئيس حي العجمي.

كان في استقبال الحضور أعضاء مجلس إدارة النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية يتقدمهم المستشار سعد النزهي – رئيس مجلس إدارة النادي البحري بالإسكندرية،

كما شَرف مراسم الافتتاح لفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية ونواديها بالمحافظة شمل المستشارة أماني الرافعي - رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، والمستشار سعد السعدني، رئيس نادي القضاة بالإسكندرية، والمستشار حسني السلاموني - رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، والمستشار عبد الله الخولي، رئيس محكمة غرب الإسكندرية، والمستشار/ صادق بلال - رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، وعدد من المستشارين مديري وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية٠

واستهلت مراسم الافتتاح بكلمة المستشار سعد النزهي - رئيس مجلس إدارة النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية التي رحب فيها بالمستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية واللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، وجميع الحضور الكريم، مؤكدًا سعادته البالغة بالحدث الذي يشهده اليوم وهو افتتاح النادي البحري، فضلًا عن جاهزيته في مدة قياسية، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا دعم رئيس الهيئة و محافظة الإسكندرية. ‏

وفي كلمته وجَّهَ المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، خالص الشُكر للواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية؛ على التعاون المثمر والمستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية ومحافظة الإسكندرية، مرورًا باستحداث وتطوير ورفع كفاءة عددٍ من المقرات الجديدة ومجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، كما وجه الشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي البحري على ما قاموا به من جهد للانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادي وتجهيزه لخدمة أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم في زمن قياسي بلغ ٢٢ يومًا فقط ووجه أن يكون النادي البحري مفتوحًا أمام أعضاء كافة الجهات والهيئات القضائية.

ورحب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمستشارحافظ عباس، وقيادات النيابة الإدارية الحضور، وأكد دعم محافظة الإسكندرية للنيابة الإدارية المستمر بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية.

من جانبه، وجه المستشار د.محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، خالص الشكر للمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، واللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية؛ لحرصه على تدشين وافتتاح النادي البحري في وقت قياسي؛ مؤكدًا الطفرة التي لحقت مقرات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية عمومًا وبمحافظة الإسكندرية على وجه الخصوص.

واختتمت مراسم الافتتاح بعرض توضيحي من الشركة المنفذة للمشروع استعرضت فيه مراحل الأعمال الإنشائية وصولًا للحظة الافتتاح.

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