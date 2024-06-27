لمَن يتفكرون.. أسامة الأزهري ينفي تصريحاته حول الكهرباء: «شائعة كاذبة والصورة مزيفة»

نفى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، تصريحات نُسبت إليه بشان قطع الكهرباء.

كانت تصريحات مفبركة نسبت لجريدة "الدستور" والدكتور أسامة الأزهري، وتم تداولها منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرصا من “الدستور” على ثقة متابعيها تؤكد أن هذه التصريحات لم تنشر على أي من منصاتها سواء موقعها الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

وكتب الأزهري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات مكذوبة على لساني تداولها البعض نصها "أسامة الأزهري: قطع الكهرباء حكمة وعبرة.. وتذكرة بعذاب القبر لمن يتفكرون".. تلك الشائعة كاذبة، شكلا ومضمونا، وأؤكد أنني لم أدل بأي تصريحات في هذا السياق، وأن التصريحات المفبركة والصور المزيفة مسلسل لا يتوقف.

وتابع الأزهري: “أحيط حضراتكم علمًا بأن كل ما أفعله من أنشطة أو غيره يتم نشره عبر صفحتي الرسمية، ولم تصدر مني أي بيانات أو تعليقات حول هذا الأمر”.

توجه الأزهري بالدعاء للمولى عز وجل:"أدعو الله تعالى لكل أهلنا الكرام في جميع ربوع الوطن أن يفرج الله عنا وعنهم هذه الأزمة وأن يجعل لنا جميعا كمصريين من كل هم فرجا ومن كل كرب مخرجا وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب".

وتابع:" اللهم احفظ مصر بحفظك الجميل، وابسط فيها بساط الخير والرخاء والفرج العاجل القريب، ووسع أرزاقهم، وأسعد قلوبهم، واجعل مصر وأبنائها الكرام جميعا في حفظك المتين وحصنك الحصين".