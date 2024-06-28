الجمعة 28 يونيو 2024
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دعاء ليلة الجمعة وأدعية لأوقات أخرى

دعاء ليلة الجمعة
دعاء ليلة الجمعة

دعاء ليلة الجمعة مكتوب من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها فى الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال السطور التالية دعاء ليلة الجمعة.

دعاء ليلة الجمعة

من أدعية يوم الجمعة المستحبة التي وردت عن سيدنا رسول الله يوم الجمعة التالى:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لَهَا، وإنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بما تَحْفَظُ به عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ".[رواه مسلم، في صحيح مسلم.

أدعية مستجابة.. دعاء الصباح وأدعية الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024

دعاء فجر الجمعة

(أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما في هذِا اليوم وَخَيْرَ ما بَعْدَهَ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما في هذِا اليوم وَشَرِّ ما بَعْدَهَ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِن عَذَابٍ في النَّارِ وَعَذَابٍ في القَبْرِ(
 

أدعية آخر ساعة من الجمعة

(اللهمَّ إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كبيرًا ولا يغفرُ الذنوبَ إلَّا أنت فاغفرْ لي مغفرةً من عندِك وارحمْني إنك أنت الغفورُ الرحيمُ).رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي بكر الصديق


أدعية النبى فى الصباح 


أصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما في هذِا اليوم وَخَيْرَ ما بَعْدَهَ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما في هذِا اليوم وَشَرِّ ما بَعْدَهَ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِن عَذَابٍ في النَّارِ وَعَذَابٍ في القَبْرِ

.رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن مسعود،

دعاء الضحى للإمام علىى

"اللهمَّ اكفِنِي بحلالِكَ عن حرَامِكَ وأغْنِنِي بفَضْلِكَ عمَّن سواكَ".[رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن علي بن أبي طالب،

دعاء دخول البيت
نظّمت الشريعة الإسلامية أحوال العبد جميعها، فوضعت ونظّمت لكل شيء أساسًا، حيث قال تعالى في كتابه: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ...

دعاء الخروج من البيت

{رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا}.[

دعاء الغروب

"رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ*رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنينَ يَومَ يَقومُ الحِسابُ".[سورة إبراهيم، آية:40-41].

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