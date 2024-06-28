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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 28-6-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تواصل درجات الحرارة ارتفعها اليوم الجمعة، حيث أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الطقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وتعرض الدستور في التقرير التالي أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة أن يسود الطقس أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون مائلا للحرارة رطبا ليلًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حتى يوم الثلاثاء 2 يوليو.

كما ترتفع معدلات الرطوبة وفق بيان الهيئة مما يساعد في ارتفاع نسب الرطوبة ويزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية.

وتحذر الهيئة المواطنين من التعرض المباشر لآشعة الشمس بداية من الساعة ١١ صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، مع استخدام أغطية الرأس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وشرب الكثير من السوائل خاصة المياه.

متوسط نسب الرطوبة.. توقعات حالة الطقس غدا الجمعة 28 يونيو 2024

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حالة الطقس اليوم في الإسكندرية 

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الحار الرطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، مع نشاط حركة الرياح طوال يوم الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل. 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 40 درجة، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 80-75   

السواحل الشمالية 32 درجة، وتتراوح الرطوبة في السواحل الشمالية بين 90-85   

جنوب سيناء 42 درجة، وتتراوح الرطوبة في جنوب سيناء   60-55

شمال الصعيد 41 درجة، وتتراوح الرطوبة في شمال الصعيد 65-55

جنوب الصعيد 45 درجة، وتتراوح الرطوبة في جنوب الصعيد  35-30   

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