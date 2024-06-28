التغيرات الهرمونية فى الغدة الدرقية أثناء الحمل

تتضمن إدارة صحة الغدة الدرقية لدى النساء الأدوية وتعديلات نمط الحياة والمراقبة الدقيقة خلال مراحل الحياة المحورية لضمان الأداء الأمثل والرفاهية.

تلعب الغدة الدرقية دورًا حاسمًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة والتوازن الهرموني العام في الجسم. خلال مراحل الحياة المهمة مثل الحمل وما بعد الولادة وانقطاع الطمث، تخضع الغدة الدرقية لتغيرات هرمونية مختلفة يمكن أن تؤثر على صحة المرأة، يعد فهم هذه التغييرات أمرًا ضروريًا لإدارة وتخفيف المشكلات الصحية المحتملة.

خلال فترة الحمل، تخضع الغدة الدرقية لتغيرات كبيرة لتلبية المتطلبات الأيضية المتزايدة لكل من الأم والجنين النامي.

تتضمن التغيرات الهرمونية الرئيسية ما يلي:

1- زيادة إنتاج هرمون الغدة الدرقية: يحفز الحمل زيادة إنتاج هرمون الغدة الدرقية (الثيروكسين، T4، وثلاثي يودوثيرونين، T3) بنحو 30-50%، وهذا ضروري لدعم معدل الأيض المتزايد ونمو الجنين وتطوره.

2- هرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية (hCG): في وقت مبكر من الحمل، يمكن لهرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية الذي تنتجه المشيمة أن يحفز الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج هرمون الغدة الدرقية، يمكن أن يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى فرط نشاط الغدة الدرقية المؤقت، والذي يتميز بمستويات مرتفعة من هرمونات الغدة الدرقية.

3- تأثير هرمون الاستروجين: وفقًا للدكتورة سونيا جولاني، استشارية أمراض النساء والتوليد، مستشفى بهايلال أمين العام، فادودارا، "زيادة.

4- تؤدي مستويات هرمون الاستروجين أثناء الحمل إلى ارتفاع مستويات الجلوبيولين المرتبط بالغدة الدرقية (TBG)، وهو بروتين ينقل هرمونات الغدة الدرقية في الدم، ويؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات هرمون الغدة الدرقية الإجمالي، على الرغم من أن مستويات الهرمون الحر (النشط) تظل مستقرة نسبيًا.

5- فرط نشاط الغدة الدرقية: يمكن أن يسبب أعراض مثل سرعة ضربات القلب، وفقدان الوزن، والقلق، الحالات الشديدة قد تؤدي إلى مضاعفات مثل تسمم الحمل والولادة المبكرة.

6- قصور الغدة الدرقية: يمكن أن يؤدي إلى التعب وزيادة الوزن والاكتئاب، إنه أمر بالغ الأهمية لنمو دماغ الجنين، ويمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية غير المعالج إلى إعاقات ذهنية لدى الطفل.