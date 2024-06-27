نجوم الأهلي يستقبلون طفلًا من مصابي ضمور العضلات (صور)

استقبل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش، الطفل علي محمد علي المصاب بمرض ضمور العضلات.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر "فيس بوك "، أبطال إفريقيا في استقبال خاص لنجم اليوم علي محمد علي الذي يخوض معركة مع مرض ضمور العضلات.. كل ‏الدعم".

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة فاركو، التي من المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.‏

وبدأ المران بفقرات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما أدى حراس مرمى الفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون، مدرب الحراس.‏

كما حرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، بينما اكتفى لاعب الفريق عمر كمال عبد الواحد بتدريبات التأهيل التي ‏يؤديها للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في السابعة من مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين ‏من الدوري الممتاز‎.‎