أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعةً 28-6-2024

تراجعت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 4 جنيهات، بينما استقرت أسعار الكتاكيت والبط، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة28-6-2024.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو ٤ جنيهات، وسجل سعره في بورصة الدواجن الرئيسية 84 جنيه بعد أن وصلت خلال الأيام الي 87 جنيه.

وسط توقعات باستمرار تراجعها حيث تتراجع سنوياً طوال فترة عيد الأضحى و الاسابيع التي تليها لاعتماد المصريين على لحوم الاضاحي لذا يقل الطلب على شراء الدواجن.

سعر الدواجن اليوم

سعر الدواجن اليوم الساسو : 110 جنيه.

سعر الدواجن اليوم امهات بيضاء: 70 جنيه.

أسعار البط اليوم

كتكوت البط الفرنساوي البكيني: 19 جنيه

كتكوت البط البيور : 22 جنيه

بط مولر: 37.5 جنيه

بط مسكوفي : 37.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت البلدي الحر: 6.00 جنيه

الكتكوت البلدي المشعر: 6.25 جنيه

الكتكوت البلدي الهجين: 6.75 جنيه

الكتكوت الروزي التسمين: 20.00 جنيه

الكتكوت الروزي: 17.50 جنيه

الكتكوت الجميزة: 15.50 جنيه

الكتكوت البيور الساسو: 15.00 جنيه

كتكوت أبيض روص 20

كتكوت ساسوشفر 13

كتكوت ابيض كب 19

كتكوت بلدي مشعر9

كتكوت جيل تاني 10

كتكوت بلدي هجين 12

كتكوت جميزة بيور 15

كتكوت روزي 14

كتكوت أبيض قطعان 18.25 جنيه

كتكوت ساسو 19 جنيه

كتكوت ساسو بيور 20 جنيه

كتكوت بلدي 8 جنيه

كتكوت هجين 16 جنيه