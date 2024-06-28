الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فوائد بذور الكتان للوجه

بذور الكتان
بذور الكتان

يبحث الكثيرون عن  فوائد بذور الكتان للوجه؛ بسبب احتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تسهم في تغذية البشرة، ويقدم "الدستور" في السطور التالية فوائد بذور الكتان للوجه.

بسبب غنى بذور الكتان بالدهون غير المشبعة الأوميغا- 3 (Omega- 3)، فإن استخدامها على الوجه قد يساعد على تخفيف أي تهيج أو احمرار ظاهر عليها.

من فوائد بذور الكتان للوجه أنها قد تساعد في علاج حب الشباب، ويعود السبب في ذلك على قدرة بذور الكتان على إبقاء إفرازات البشرة الدهنية تحت السيطرة مما قد يُخفف من ظهور حب الشباب وعلاجه.

لبذور الكتان للوجه قدرة على الحفاظ على رطوبة البشرة، وخاصةً في فصل الشتاء.

إن الانتظام باستخدام بذور الكتان على الوجه قد يحد من أضرار أشعة الشمس، ويتبع ذلك المساهمة في الحد من الإصابة بسرطان الجلد.

تقليل حساسية البشرة.

المساهمة في تأخير ظهور التجاعيد.

تخليص البشرة من القشور السطحية في حالات الجفاف.

منح البشرة مظهرًا نضرًا ومشرقًا.

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فوائد بذور الكتان للوجه

يساعد ماسك بذور الكتان مع الماء على إضفاء حيوية ونضارة ملحوظة على البشرة، وذلك عبر تغذية البشرة وتقشيرها بلطف، ويتم إعداد القناع وفق الخطوات الآتية:

1- تُطحن ملعقة من بذور الكتان مع ثلاث أضعاف حجمها بالماء.

2- تُترك بذور الكتان منقوعة بالماء لمدة تتراوح بين 10 - 15 دقيقة إلى أن يصبح المزيج كثيفًا.

3- يُطبق المزيج على الوجه، ويُترك حتى يجف.

4- يُمسح الوجه بفوطة مبللة دافئة.

من فوائد بذور الكتان للوجه أن استعمالها مع مكونات معينة يساعد بشكل كبير على تجديد خلايا البشرة كبديل لبعض الإجراءات التجميلية الباهظة.

قناع بذور الكتان مع الليمون والعسل مفيد بشكل خاص للأشخاص المعرضين لظهور الحبوب في بشرتهم أو الذين يعانون من وجود ندوب أو علامات مزعجة على البشرة، إذ قد تساعد بذور الكتان على تعقيم البشرة وتفتيحها وقبض المسام الواسعة مع الحفاظ على رطوبتها.

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