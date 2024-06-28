الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أدعية مستجابة.. دعاء الفجر وأدعية الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024

دعاء الفجر
دعاء الفجر

دعاء الفجر يهتم المسلمون بالبحث عن صيغ جديدة له، والتي جاء الكثير منها في القرآن الكريم والسنة النبوية، ويحرص المسلمون على ترديد الدعاء فيها لأنها من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء.

وتعرض الدستور لقرائها دعاء الفجر و أدعية الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024 

دعاء الفجر مكتوب

دعاء الفجر اليوم.. اللهم لا تحرمنا لذة الوقوف بين يديك في ڪل صلاة، واجعل صلاة الفجر وقرآن الفجر أحب لنا من الدنيا وما فيها

دعاء الفجر اليوم.. اللهمَّ في فجر هذا اليوم إجعلنا أسعد خلقڪ وأقرب عبادڪ إليڪ 

اللهم إغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى 

واڪتب لنا رضاڪ وعفوڪ والجنة

اللهمَّ إنا نعوذ بڪ من تقلبات القلوب والأيام

ونسألڪ العافية من جميع الأمراض والأسقام... 

أدعية مستجابة.. دعاء الصباح وأدعية الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الخميس 27 يوينو 2024

أذكار الصباح اليوم

اللهم ارزقني الرضا وراحة البال

اللهم لا تكسر لي ظهرًا  ولا تعظم عليّ أمرًا

اللهم لا تحني لي قامة ولا تكشف لي سترًا

اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري 

اللهم إننا لا نعلمُ ما تحمله الأيامُ لنا في بطون الغيب، ولكننا نُؤمن بأنك أنتَ السميع العليم القدير، فاجعل لنا ما سيأتي خيرًا مما قد أتى، وما سنستقبله من الأيام أسعد مما قد مضى. 

دعاء لطلاب الثانوية العامة 2024 

اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقهم ويكرمهم وينجحهم ويشرح صدورهم وييسر لهم امورهم يارب ويذكرهم ما نسيوا ان شاء الله ويفرح قلوبهم بالنجاح والتفوق يارب

يارب فرح قلوبنا بنجاحهم يارب ولا تحرمنا من لذة الفرح بنجاحهم يارب

اللهم تقبل يا كريم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، اللهم يسر أمورهم، وسدد رميهم، ووسع فهمهم، اللهم لا سهل إلا ماجعلته سهلًا، وأنت تجعل الصعب بقدرتك إن شئت سهلًا، اللهم فك عقدة ألسنتهم، واجعل الحكمة تملأ عقلهم والوقت متسع لعملهم

اللهم كلل تعبنا وإياهم بكل توفيق ونجاح

واجعل لهم في كل أمورهم يسر وفلاح اللهم امين

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أدعية مستجابة.. دعاء الصباح وأدعية الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024

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