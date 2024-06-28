الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 28-6-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي كما تختلف يوميًا باختلاف طول الليل والنهار، ويهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة لإقامة الفروض الخمس يوميًا في مواقيتها المحددة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 28-6-2024  في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:10 فجرا.

موعد صلاة الظهر: 12:56 ظهرا.

موعد صلاة العصر: 4:34 عصرا.

موعد صلاة المغرب: 8:00 مساء.

موعد صلاة العشاء:9:34 مساء.

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مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:10 فجرا.

موعد صلاة الظهر: 1:02 ظهرا.

موعد صلاة العصر: 4:41 عصرا.

موعدصلاة المغرب: 8:08 مساء.

موعد صلاة العشاء: 9:44 مساء.

مواعيد الصلاة في الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:11 فجرا.

موعد صلاة الظهر:12:56 ظهرا.

موعد صلاة العصر:4:32 عصرا.

موعد صلاة المغرب: 8:00 مساء.

موعد صلاة العشاء: 9:34 مساء.

موعد الصلاة في بورسعيد 

موعد صلاة الفجر:  4:01 ص

الشروق:  5:49 ص

موعد صلاة الظهر: 12:52 ص

موعد صلاة العصر: 4:31 م

موعد صلاة المغرب: 7:59 م

موعد صلاة العشاء: 9:34 م

مواعيد الصلاة في أسوان 

موعد صلاة الفجْر: 5 ص

الشروق: 6:39 ص

موعد صلاة الظُّهْر: 1:25 م

موعد صلاة العَصر: 4:45 م

موعد صلاة المَغرب: 8:16 م

موعد صلاة العِشاء: 9:41 م

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