طريقة عمل الآيس كريم فى البيت

طريقة عمل الأيس كريم فى البيت، من الموضوعات التي يتزايد معدل البحث عنها في الساعات الماضية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وكذلك ارتفاع أسعار المثلجات.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

طريقة عمل الآيس كريم في البيت

مقادير عمل الآيس كريم

1- نصف كيلو لبن طبيعي.

2- كوب ونصف من الكريمة.

3- وكذلك 2 ملعقة من الفانيليا.

4- رشة صغيرة من الملح.

5- وضع قطع صغيرة من الفراولة والفاكهة حسب الرغبة.

6- ربع ملعقة من لون الطعام.

طريقة تحضير الآيس كريم في البيت

الخطوة الأولى: خفق الكريمة في المضرب بحيث يصبح قوامها كثيف.

الخطوة الثانية: توضع الكريمة في وعاء محكم الغلق، على أن تدخل الثلاجة حتى تصبح مجمدة.

الخطوة الثالثة: يتم ضرب نوع الفاكهة سواء كانت الفراولة أو المانجو، حتى يتكون العصير.

الخطوة الرابعة: يضرب اللبن مع الفانيليا ورشة من الملح، مع لون الطعام جيدًا، على أن يضاف هذا الخليط إلى العصير والكريمة.

الخطوة الخامسة: يدخل هذا الخليط في الفريزر لمدة 4 ساعات، وبعد ذلك يتم تقديمه مجمد على هيئة كرات، ويمكن تزينها بالمكسرات.

طريقة عمل الآيس كريم في الخلاط

يمكن عمل الآيس كريم في الخلاط من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: إحضار علبة أيس كريم جاهزة ثم ضربها مع نصف كيلو لبن بارد في الخلاط.

الخطوة الثانية: يتم وضع الآيس كريم في وعاء محكم.

الخطوة الثالثة: يدخل الفريزر لمدة 4 ساعات، حتى يصبح الآيس كريم مجمد.

يقدم الآيس كريم في بوله زجاجية مع تزينها بالمكسرات وبألف هنا وشفا..

طريقة أخرى لعمل آيس كريم طبيعى

المقادير

1- 2 كوب من كريمة الخفق.

2- كوب كوب من اللبن الطبيعي.

3- نصف كوب من السكر.

3- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل ايس كريم:

طريقة عمل آيس كريم طبيعي:

يتم استخدام فاكهة طازجة، أو الفانبليا إذا كان الشخص يرغب في تناول آيس كريم بالفانيليا، وإليكم الخطوات:

1- يتم خفق اللبن مع الكريمة والسكر.

2- وبعد ذلك يوضع هذا الخليط على النار حتى يغلي.

3- يضاف إليها الفانيليا مع ضرورة تحريك الآيس كريم جيدًا على النار.

4- بعد ذلك يوضع الخليط في وعاء بعدما يبرد، ثم يدخل الفريزر إلى أن يصبح متجمد.



5- يتم إخراج الآيس كريم من الثلاجة إلى أن يتجمد، يقدم بعد ذلك في كأس الآيس كريم، مزين بالمكسرات المبشورة.

طريقة عمل الآيس كريم بالكريم شانتيه

المقادير

1- 2 كوب من الحليب كامل الدسم.

2- 2 كوب من الكريمة الخفق السائلة.

3- علبة من الحليب المركز.

4- بالإضافة إلى وضع 2 ملعقة من بودرة الفانيليا.

طريقة التحضير الآيس كريم بالكريم شانتيه

1- يوضع اللبن في وعاء كبير ويضاف إليه الكريمة السائلة، مع ضرورة الخفق بشكل جيد.

2- بعد ذلك يضاف الحليب المكثف إلى الخليط السابق مع استمرار الخفق.

3- يوضع الخليط بعد ذلك في الفريزر لمدة 24 ساعة، حتى يصبح القوام مثل الآيس كريم.

4- يكون الآيس كريم جاهز للتناول.