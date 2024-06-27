الخميس 27 يونيو 2024
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الثلاثاء القادم.. "طلعت مصطفى" تفتح البيع في "SouthMED - ساوث ميد" بالساحل الشمالي (فيديو)

جريدة الدستور

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن فتح البيع في مشروعها الجديد "SouthMED - ساوث ميد" بالساحل الشمالي يوم الثلاثاء القادم الموافق 2 يوليو 2024. وأطلقت المجموعة حملة إعلانية على منصاتها بالسوشيال ميديا عن مشروعها الجديد "SouthMED" بفيديو للنجم العالمي "Sylvester Stallone - سيلفستر ستالون" في الاعلان الاحدث لـ "طلعت مصطفى".

ويقع مشروع "ساوث ميد" على مساحة 23 مليون متر مربع، ليكون بمثابة وجهة “Destination”عالمية في جنوب البحر المتوسط ومنافسًا لأجمل المدن السياحية الشاطئية في شمال المتوسط، بما يمثل إضافة كبيرة للسياحة المصرية.

يُشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى قد توقعت - في إفصاح للبورصة المصرية - أن يستمر الأداء القوي وغير المسبوق لمبيعات المجموعة على مدار العام، مدعومًا بالإطلاق المرتقب لمشروع "ساوث ميد".

للتواصل مع فريق مبيعات ساوث ميد:  
-الخط الساخن 19691
-احجز أون لاين 

-سجل بياناتك 

-صفحة طلعت مصطفى 

-صفحة ساوث ميد 

 

 

 

 

 

ساوث ميد طلعت مصطفى الساحل الشمالى النجم العالمي سلفستر ستالون سلفستر ستالون

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