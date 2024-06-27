الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد سيد أحمد يكشف أهمية الاتفاق الأمني بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

الاتفاق الأمني بين
الاتفاق الأمني بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الاتفاق الأمني بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، ترجع أهميته إلى أنه اتفاق شامل بين أوكرانيا والدول الأوروبية الـ27 ضمن هذا الاتفاق ملتزمة بدعم أوكرانيا أمنيًا  مما يعني تضامنًا عسكريا مع أوكرانيا.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "ملف اليوم"، والمذاع عبر فضائة القاهرة الإخبارية،  أن هذه الاتفاقيه ربما قد تختلف أو جاءت بعدالاتفاقات الانفرادية أو الثنائية بين أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية والغربية آخرها كان الاتفاق الأمني بين أوكرانيا وأمريكا على هامش قمة السبع، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا أمنيًا بين فرنسا وأوكرانيا وألمانيا وانجلترا وبالتالي هذا يعكس أن هناك التزامًا أوروبيًا يمثل رسالة داعمة لأوكرانيا.

الأهمية السياسية لهذا الاتفاق

وتابع أنه يرى أن الأهمية السياسية لهذا الاتفاق هي الأكبر من الأهمية العسكرية مما يعني أن مضمون الاتفاق بشكل عام يتضمن دعمًا عسكريًا يتضمن تدريب الجنود الاوكران ويتضمن تعزيز الصناعات الدفاعية الأوكرانيه لكن عمليًا وعلى أرض الواقع هناك حدود للدعم العسكري الغربي بشكل عام والأوروبي بشكل خاص.

أحمد سيد أحمد الاتفاق الأمني أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الدول الأوروبية الأهمية العسكرية

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