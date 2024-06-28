جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-6-2024 والقنوات الناقلة

يهتم مشجعو كرة القدم بواحدة من أهم مباريات الدوري المصري وهي مباراة النادي الأهلي، بالإضافة إلى مباريات الدوريات الأجنبية، لذا زاد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

المقاولون العرب ضد البنك الأهلي - الساعة 4 مساءً

سموحة ضد بيراميدز - الساعة 7 مساءً

الأهلي ضد فاركو - الساعة 7 مساءً

جدول مباريات اليوم الجمعة

كوبا أمريكا:

بنما ضد الولايات المتحدة الأمريكية - الساعة 1 صباحًا

أوروغواي ضد بوليفيا - الساعة 4 صباحًا

كولومبيا ضد كوستاريكا - الساعة 1 صباحًا

الدوري الأمريكي MLS:

نيويورك سيتي ضد أورلاندو سيتي - الساعة 2:30 صباحًا

الدوري البرازيلي Brasileiro Serie A:

فلومينينسي ضد سبورت كلوب فيتوريا - الساعة 1 صباحًا

ساو باولو ضد كريسيوما - الساعة 2 صباحًا

موعد مباراة الأهلي وفاركو

تقام اليوم الجمعة مباراة الأهلي وفاركو في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في ستاد القاهرة الرياضي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويستطيع محبي كرة القدم مشاهدة مباراة الأهلي وفاركو عبر قنوات أون سبورت.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

تقام مباراة الزمالك وسيراميكا ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة الدوري المصري في السابعة مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولى، ويحتل الزمالك المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 34 نقطة.

ويستطيع محبو كرة القدم مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا عبر قنوات اون سبورت.