الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 ميداليات.. حصاد منتخب الكاراتيه في اليوم الأول للدوري العالمي

محمد الدهراوي
محمد الدهراوي

انتهت منافسات اليوم الأول من بطولة دوري الشباب العالمي للكاراتيه، المقامة بمدينة بوريتش الكرواتية خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 1 يوليو المقبل

وحقق المنتخب المصري 6 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين.

حيث حصل على الميداليات الذهبية كلًا من: “يوسف هاني في وزن 75 ك، وحسين كامل في وزن +83 ك“.

بينما حصد الميداليات الفضية كلًا من: “مريم زكي وزن 68 ك، وياسين حسن وزن 60 ك“.

وتوج بالميداليات البرونزية كلًا من: “رحمة طلبة وزن 61 ك، وعمر أشرف عثمان وزن +84 ك“.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للكاراتيه سيد نصر نائب رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للكاراتيه.

بينما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: رغيد صالح مدربًا، حسام محمد صقر مدربًا، محمد حمدي عبد الفتاح مدربًا، مصطفى السيد السنباوي مدربًا، أحمد الصاوي طبيبًا، عصام علي ومحمد سمير وأحمد صابر حكام دوليين“.

بينما يتواجد في قائمة اللاعبين كلًا من:“عمار ياسر، الحسن محمد، أحمد إيهاب، أشرف عبد الله، آدم أحمد، محمد أشرف، عمر محمد، محمود محمد، يوسف صلاح الدين، يوسف هاني، عمر أشرف، معاذ أحمد، علي أحمد ضاحي، إسلام ياسر، ياسين فرحات، عادل محمد، حسين حسن، علي علاء الدين، وكريم محمد“.

وتضم قائمة اللاعبات كلًا من: “جنى خميس، هاجر فتحي، نور ياسر، ملك أشرف، ملك ناجي، حبيبة حلمي، جنة محمود، مريم وائل، ريماس أحمد، حبيبة أحمد، جنى حازم، نغم ياسر، رحمة محمد، فرح أحمد، أمنية السيد، مريم عبد الرحمن، وملك محمد نمر“.

وطالب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد العربي، اللاعبين ببذل قصارى جهدهم خلال منافسات البطولة من أجل تحقيق المزيد من الميداليات ورفع علم مصر عاليًا.

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