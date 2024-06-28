الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلم: الذكاء الاصطناعى يشكل تحديا لخطط المؤسسات الصحفية

ملتقى الإسكندرية
ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام

قال الدكتور  محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن التطور التكنولوجي أهم خطوات التطور للأداء الإعلامي والصحفي، ولكنه يشكل تحديا كبيرا للصحافة في الأعوام المقبلة.

ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام 

جاء ذلك خلال ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام بإدارة الدكتورة هدى الساعاتي، وتنظيم الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع متحف الفنون الجميلة.

وأشار مسلم إلى أن من أهم التحديات عدم التحكم في الجمهور وذلك بحكم مواقع البحث الكبيرة والتي تسيطر على حجم المشاهدات والإعلانات، علاوة على تداخل وسائط الذكاء الاصطناعي في المحتوى الصحفي وخطط المؤسسات الصحفية.

وأشار إلى أن سبب تراجع الصحافة الورقية زيادة أسعار الورق عالميا وأسعار الطباعة وأيضا القدرة الشرائية للمصريين، مقابل إتاحتها مجانا على مصادر الصحافة الرقمية.

 

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محمود مسلم: مصر تخوض دور الوساطة في مفاوضات غزة وسط حملات شديدة

 

 

ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام
ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام
ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام
ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام
ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام
ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام
لدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ ملتقي الإسكندرية الاول للإعلام الذكاء الاصطناعي الصحافة الورقية

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