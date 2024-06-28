مسلم: الذكاء الاصطناعى يشكل تحديا لخطط المؤسسات الصحفية

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن التطور التكنولوجي أهم خطوات التطور للأداء الإعلامي والصحفي، ولكنه يشكل تحديا كبيرا للصحافة في الأعوام المقبلة.

ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام

جاء ذلك خلال ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام بإدارة الدكتورة هدى الساعاتي، وتنظيم الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع متحف الفنون الجميلة.

وأشار مسلم إلى أن من أهم التحديات عدم التحكم في الجمهور وذلك بحكم مواقع البحث الكبيرة والتي تسيطر على حجم المشاهدات والإعلانات، علاوة على تداخل وسائط الذكاء الاصطناعي في المحتوى الصحفي وخطط المؤسسات الصحفية.

وأشار إلى أن سبب تراجع الصحافة الورقية زيادة أسعار الورق عالميا وأسعار الطباعة وأيضا القدرة الشرائية للمصريين، مقابل إتاحتها مجانا على مصادر الصحافة الرقمية.

ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام

ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام