الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آبل تخطط للاستغناء عن 50% من موظفيها واستبدالهم بالآلات.. خبير تكنولوجيا يوضح

آبل
آبل

قال محمد الحارثي خبير تكنولوجيا المعلومات، إن آبل استغنت خلال الفترة من 2023 إلى 2024 على أكثر من 9000 موظف أو ما يقارب 12000 موظف في عملاق التكنولوجيا آبل في تخصصات كثيرة وليس فقط فيما يتعلق بها الإنتاج والتصنيع ولكن في البحث والتطوير وفي البرمجيات وفي بعض التخصصات المختلفة داخل آبل.

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك بعض الوظائف التي تم استبدلها ببعض التقنيات الزكية وبعض الآلات فيما تلعق بالانتاج والتصنيع، فدعم وخدمة العملاء تم استبدالهم بشكل كبير وبنسب كبيرة جدًا داخل آبل، تحليل البيانات، وتحليل النصوص والصوتيات داخل عملية الإنتاج والتصنيع من بداية التصميم وحتى إدارة خطوط الانتاج والعملية التشغيلية وهي التي كانت تستحوذ على جزء أكبر من الاستغناء فيما يتعلق بالعمالة.

وأوضح، أن الجزء الخاص بالتسويق وتحليل واستراتيجيات التسويق تم استبدالها ببعض الأنظمة والقدرات التكنولوجية الزكية، مشيرًا إلى أن آبل كانت دائمًا تنوه أن هذا الاستغناء نتيجة بعض الخصائص الوظيفية حيث أن العالم توجه إلى استخدام التقنيات الزكية سواء أنظمة أو في العملية التصنيعية، الروبوتات الزكية وهي بديل لتوفير النفقات في جزء وكذلك في تحسين عملية الإنتاج أو عملية إدارة التقنيات والخدمات التكنولوجية التي تقوم بها آبل.

القاهرة الإخبارية المراقب أبل التكنولوجيا الانتاج العمالة

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