الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"لا أبالى".. العسيلى ومسلم يطرحان أغنيتهما الجديدة بعد حل أزمة اليوتيوب

أغنية لا أبالي
أغنية لا أبالي

عكف صناع أغنية "لا أبالي" الذي يتعاون فيهما المطرب محمود العسيلي ومطرب المهرجانات مسلم، على حل مشكلة أغنيتهما التي حذفت فور طرحها اليوم، ليعودا ويطرحاها مرة أخرى بعد حل الأزمة مع موقع يوتيوب.

وطرح المطرب محمود العسيلي الأغنية عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ولكن ليس على طريقة الفيديو كليب، كما كان من المقرر طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة.

وكان طرح المطرب محمود العسيلي ديو غنائيًا جديدًا مع مطرب المهرجانات مسلم بعنوان "لا أبالي"، في تمام الخامسة مساء، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد تصدرهما الترند خلال الفترة الماضية بسبب الترويج لها بالتشابك بالأيدي.

وتعرضت أغنية "لا أبالي" للحذف من قبل "يوتيوب"؛ بسبب حقوق النشر؛ رغم أن الجهة المنتجة هي التي قامت بطرح الأغنية، ما وضع المطربين العسيلي ومسلم في مأزق بعدما انتظر الجمهور ومشاهد الكليب سماع الأغنية بلهفة شديدة.

وكان إعلان مسلم والعسيلي لهذا التعاون بمثابة كشف لحقيقة فيديو المشادة والضرب الذي انتشر على السوشيال ميديا، وأنها كانت مجرد حملة ترويجية لأول ديو يجمعهما.

وكان اسم المطرب محمود العسيلي ومؤدي المهرجانات "مسلم" تصدر محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما نشر الأخير عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" مقطع فيديو قصيرًا ظهر خلاله وهو مصاب في رأسه وحوله بعض أصدقائه الذين يحاولون إبعاده عن الفنان العسيلي الذي كان يتشاجر معه.

وفي أثناء المشاجرة، قال مسلم "والله العظيم هقول لحمدي بدر، أنت بتقل مني قُدام خطيبتي؟"، ليرد العسيلي عليه: "أنت متأخر عليَّ كل ده، هستناك 15 سنة يعني؟".

و لم يوضح "مسلم" أسباب أو تفاصيل الشجار بالرغم من أن الفيديو حقق انتشارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

لا ابالي محمود العسيلي العسيلي مسلم مطرب المهرجانات مسلم يوتيوب أغنية “لا أبالي”

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