نصائح لطلاب الثانوية العامة لمذاكرة مادة الفيزياء.. ابتعد عن التوتر

نصائح لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة مادة الفيزياء، من الموضوعات التى يتزايد عليها معدل البحث على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث يفصلنا عدد قليل من الساعات على أداء طلاب الثانوية العامة علمى علوم وعلى رياضة متحان مادة الفيزياء.

الدستور يوضح خلال السطور التالية جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

نصائح لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة مادة الفيزياء

أجمع عدد من المتخصصين فى الدراسات الاستشارية الفارسية على عدة نقاط لكى يتمكن الطالب من مراجعة امتحان الثانوية العامة فى مادة الفيزياء دون توتر ومنها التالى :

- حل عدد كبير من نماذج امتحانات السنوات السابقة سواء من الكتب الخارجية أو النماذج الاسترشادية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم.

- مراجعة المفاهيم والقوانين الفيزيائية.

- فتح بنك المعرفة الذي توفره وزارة التربية والتعليم لأنه يحتوي على أسئلة مقاربة لأسئلة الامتحان.

- افهم جيدا قبل أن تجيب، واقرأ السؤال أكثر من مرة.

- البدأ بحل الأسئلة السهلة في الامتحان كالاختيارات.

- الالتزام بالهدوء وعدم الاستعجال في الحل.

مواصفات امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشفتت عن مواصفات امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي ٢٠٢٤، للشعبة العلمية «علوم ورياضيات»، التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي للأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد»، والمقالية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الفيزياء للثانوية العامة ٢٠٢٤، إذ أن الدرجة الكلية 60 درجة، منها 56 درجة للأسئلة الموضوعية و4 درجات للأسئلة المقالية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عودة امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ بعد عيد الأضحى المبارك، موضحة أن الامتحانات تُعقد ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم ويبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباح الأحد المقبل، ويستمر لمدة 3 ساعات.