الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز

محمد الخشت: جامعة القاهرة الـ15 عالميا في السموم

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، كان من حسن الطالع اليوم، أن تكون جامعة القاهرة من أفضل 15 جامعة على مستوى العالم في تخصصات غاية في الأهمية وهي الصيدلة والسموم، وفي الرياضيات تأتي في الترتيب 33 على مستوى العالم، علمًا بأن هذا التصنيف يأتي ضمن 30 ألف جامعة. 

وأضاف الخشت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر قناة صدى البلد، أن جامعة القاهرة جاءت في الترتيب الـ 44 عالميًا في علم البوليمر وهو علم التركيبات الكميائية، كما أننا جئنا في تخصص الصحة العامة في المركز 76 عالميًا، وفي علم الغذاء والتكنولوجيا في المركز الـ 84، وفي العلوم الزراعية في المركز الـ88، وفي علم النبات والحيوان في الترتيب الـ 95.

وأوضح أن جامعة القاهرة في ثمان تخصصات هي من أفضل 100 جامعة عالمية من بين 30 ألف جامعة، بعدما كانت جامعة القاهرة ترتيبها على مستوى العالم الـ 450.

جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت

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