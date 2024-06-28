الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يستعرض آليات إنشاء جهاز جديد لإدارة النظافة والتجميل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم،الخميس، لاستعراض مقترح وآليات الهيكل التنظيمي لإنشاء وتشغيل "جهاز إدارة تجميل ونظافة بورسعيد " كإدارة تنضم لمنظومة النظافة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن جمال الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد طلعت مساعد المحافظ  رئيس جهاز النظافة والتجميل، ورؤساء الأحياء، ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز الجديد.

واستمع محافظ بورسعيد، للمقترح التنظيمي والهيكل الإداري لجهاز إدارة تجميل ونظافة بورسعيد، ليضم الجهاز عدد من الإدارات، وهي الإدارة العامة للمخلفات وشئون البيئه، وإدارة نظم المعلومات والتوثيق، ومركز مكافحة القوارض والحشرات وإدارة الحدائق، وذلك للعمل علي قطاعين القطاع الشمالي يشمل (١٦قطاع)، والقطاع الجنوبي يضم (١٧قطاع) ليساهم في تطبيق منظومة إدارية متكاملة، والذي سيحدث نقلة نوعية في تحسين مستوى النظافة والتجميل بالمحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، وتكثيف الجهود في أعمال النظافة وتعديل أسلوب العمل.

وأكد محافظ بورسعيد، على الميكنة الكاملة للجهاز وإنشاء قاعدة بيانات لجميع الإدارات داخل الجهاز من المعدات، والطاقم الفني والإداري والإشرافي بالجهاز، مع توفير العناصر البشرية للإدارات بالجهاز الجديد لإدارة النظافة والتجميل، تماشيًا مع تطبيق منظومة التحول الرقمي ببورسعيد بما يحقق سرعة إنجاز العمل، وفقًا لمعايير الجودة والدقة والشفافية، كما يحقق آليات حديثة في منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد، بالتنسيق بين الجهات المختصة والجراجات التابعة للمحافظة لرفع كفاءة المعدات وعمل الصيانة الدورية ومراعاة عناصر الأمان، والاستخدام الأمثل، مشددًا على أعمال الميكنة الكاملة لجميع المعدات والتأكد من الكفاءة الفعلية للمعدات، لتكثيف الجهود في إزالة المخلفات وأعمال النظافة بجميع أحياء المحافظة، في الطرق والميادين والحدائق والمناطق السكنية.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد تنظيم آليات تطبيق الذكاء الاصطناعي أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتطوير منظومة النظافة

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