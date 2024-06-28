الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكثر من 1500 طالب فى ثانى أيام استقبال مكتبة الإسكندرية طلاب الثانوية مجانًا

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية

واصلت مكتبة الإسكندرية، استقبال طلاب الثانوية العامة لليوم الثاني من تنفيذ قرار فتح قاعات المكتبة مجانًا لطلبة الثانوية العامة، حيث شهدت إقبال أكثر من 1500 طالب.

وكانت قد فتحت المكتبة أبوابها أمس أمام طلاب الثانوية العامة لتوفير مناخ جيد للطلاب، حيث تعد مكتبة الإسكندرية من أهم الأماكن التي يتوافد عليها الطلاب والدارسين للمذاكرة والبحث لتوافر الأجواء الهادئة والمناسبة للمذاكرة.

واستقبلت المكتبة أمس 1200 طالب وطالبة بالثانوية العامة عقب تنفيذ القرار، حيث تفتح أبوابها مجانًا من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً  ويومي الجمعة والسبت والأجازات الرسمية من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً.

مؤتمر “اختر كليتك” لطلاب الثانوية العامة 

وفي سياق متصل، ينظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية المؤتمر السنوي الثامن عشر "اختر كُلِّيتك" والموجه لطلاب الثانوية العامة، وذلك من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء 28 -30 يوليو 2024 بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

ويأتي هذا المؤتمر، إيمانًا من المكتبة بدور الشباب الرائد والفعال في البناء والتنمية، حيث تسخر المكتبة كافة إمكاناتها لدعم وبناء قدرات الشباب، حيث يهدف المؤتمر إلى ارشاد ومساعدة طلاب الثانوية العامة لاختيار الكلية التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم وخلق طالب متميز قادر علي الابداع والابتكار وبناء المستقبل.

ويستهدف هذا المؤتمر طلاب الثانوية العامة ليوضح لهم نظم الدراسة المختلفة بكل كلية وما تؤهل إليه من فرص عمل بعد التخرج، وكذلك التعريف بالكليات والأقسام والتخصصات والبرامج المختلفة، بالإضافة إلى توضيح الاختيارات التي تتماشى مع ميولهم وإمكاناتهم وقدراتهم، حتى يتمكنوا من تحقيق آمالهم في بناء مستقبل مشرق وخلق جيل من الشباب مبدع ومتميز كلا في تخصصه ومجاله.

الجدير بالذكر، أن برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية ينظم المؤتمر سنويًا مذ عام 2006 بالمكتبة، ويصل حضور الطلاب إلى أكثر من الفي طالب كل عام في المكتبة بالإضافة إلى المتابعين عبر الانترنت الذي يصل عددهم إلى أكثر من خمسين ألف مشاهدة.

وسوف يتم عقد المؤتمر هذا العام بالمكتبة لطلاب الثانوية العامة من خلال التسجيل المسبق عبر استمارة التسجيل الخاصة بحضور المؤتمر من على الصفحة الرسمية لـ "برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية" على الفيسبوك.

طلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية
طلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية
طلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية
طلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية
طلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية
طلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية
طلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية
طلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية
طلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية
طلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية
طلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية
طلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية
طلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية
طلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية
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