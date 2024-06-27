الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير بالشأن الإيراني: الاستطلاعات الحالية تشير إلى احتمالية فوز مسعود بزشيكان بمنصب الرئيس

الانتخابات الإيرانية
الانتخابات الإيرانية

قال محمد عباس ناجي، الخبير في الشأن الإيراني بمركز الأهرام، إن هناك أزمة كبيرة يشعر بها المواطن الإيراني العادي في ظل التوتر السياسي الذي تعيش به الدولة.

الانتخابات الإيرانية

وأكد محمد عباس ناجي، خلال إلقاء لقائه ببرنامج “ مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أنه تم إجراء خمس مناظرات حتى الآن بين المتقدمين للفوز بالانتخابات الرئاسية بدولة إيران، ولا يوجد هناك برنامج انتخابي مفصل لأي من المشتركين.

وتابع: "الاستطلاعات الحالية في إيران تشير إلى احتمالية حسم منصب رئيس جمهورية إيران من خلال جولة الإعادة، والنتيجة سوف تكون في صالح مسعود بزشيكان".

مفاجأت الانتخابات الإيرانية

واستطرد: "حدثت الكثير من المفاجأت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وكان من بين تلك المفاجأت اعتراض شريحة كبيرة من السياسيين على نتائج انتخابات 2009".

محمد عباس ناجي مصر جديدة اي تي سي ضياء رشوان الانتخابات الايرانية

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