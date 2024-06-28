محافظ مطروح يناقش مع الغرفة التجارية المشاركة بمبادرة تخفيض الأسعار

التقي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح وأعضاء الغرفة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام.

_مبادرات تخفيض الأسعار

وخلال اللقاء تم بحث أوجه التعاون بين الغرفة والمحافظة في التيسير على المواطنين خاصة المشاركة في مبادرات تخفيض الأسعار، كذلك التيسيرات لتجار مطروح.

_موسم الصيف السياحي

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي أهمية حسن التعامل والظهور الحضاري أمام أهالي مطروح وزائريها خلال موسم الصيف السياحي وأهميته الاقتصادية لأهالي المحافظة.

وفي سياق أخر، كان قد اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، محضر لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح، بحضور اللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة ومحمد الحوفى مدير الأملاك.

_المراجعة والفحص

جاء ذلك وفقًا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وبعد مراجعة وفحص اللجنة لعدد ١٤٠ طلب مبانى، بعدد من مدن ومراكز المحافظة بالإضافة إلى النظر في ٢٩ طلب تظلم مقدم من المواطنين منها ٢٨ طلب لأراضي مبانٍ وطلب لأراضٍ زراعية، وذلك بعد سداد أصحابها مبلغ جدية التظلم.

_القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧

وقامت اللجنة بمناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع في أعمال التقييم للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون ١٤٤لسنة ٢٠١٧ لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

_بحث طلبات التقنين

وأكد محافظ مطروح، حرص جميع أجهزة المحافظة على التيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة، مع العمل على تذليل العقبات وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وفي سياق آخر، كان قد بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سبل الإسراع في التخفيف عن المواطنين، واتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة نقص مياه الشرب.

محافظ مطروح

محافظ مطروح