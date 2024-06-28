الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بهما طلقات نارية.. سيارة ربع نقل تلقى جثتين داخل نقطة إسعاف بقنا وتفر هاربة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألقى مجموعة من الأشخاص مجهولين الهوية،  جثتين لشخصين بهما طلقات نارية داخل نقطة إسعاف القارة بمركز أبوتشت شمالي قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة،  مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بحضور أشخاص بسيارة ربع نقل بجثتين بهما طلق نارى وتركهما بالنقطة والفرار هربا.

 

تم نقل الجثتين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

مركز ابوتشت قنا مدير أمن قنا مستشفى أبوتشت المركزى وحدة المباحث

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