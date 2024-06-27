الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هآرتس: انخفاض حاد في عدد الرحلات الجوية المحملة بأسلحة أمريكية لإسرائيل

غزة
غزة

بلغت الرحلات الجوية من الولايات المتحدة التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل ذروتها في نوفمبر ثم انخفضت بشكل حاد، وفقًا لتقرير صحيفة "هآرتس" (العبرية).

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شحنات الاسلحة الأمريكية 

ووفقا لبيانات الرحلات الجوية، وصلت 22 رحلة شحن في أكتوبر، ثم وصلت زيادة قدرها 47 رحلة في نوفمبر في أعقاب  احداث أكتوبر وهبطت معظمها في قاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب إسرائيل.

ثم وصل 37 في ديسمبر، و20 في يناير، وثمانية في فبراير، و11 في مارس، و17 في أبريل، وسبعة في مايو، وتسعة حتى الآن هذا الشهر.

ويشير التقرير إلى أن البيانات لا تشمل الشحنات التي وصلت عن طريق البحر، والتي تتضمن كمية من الأسلحة أكبر من تلك التي تصل عن طريق الجو.

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نتنياهو وبايدن

وسبق وادعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علنًا في الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة “تحجب” شحنات الأسلحة وأنه كان هناك “انخفاض كبير” في عمليات النقل.

وأثار الاتهام الذي ورد في بيان بالفيديو غضب واشنطن، التي نفت بشدة هذا التأكيد وأصرت على أنها أوقفت عملية نقل واحدة فقط لقنابل ثقيلة لم يرغب الرئيس جو بايدن في أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان.

وأعلن وزير الدفاع  الاسرائييلي يوآف غالانت وإدارة بايدن بشكل منفصل يوم الأربعاء أنه تم إحراز تقدم نحو حل ما تعتبره القدس تدفقا غير كاف للأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

كندا تفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية

وفرضت كندا، اليوم الخميس، عقوبات على المتطرفين وجماعات المستوطنين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

العنف في الضفة الغربية 

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فقد فرضت كندا عقوبات على أفراد وجماعات تقول إنها مسؤولة عن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

وتستهدف العقوبات أفرادًا من بينهم بنتسي غوبشتاين، رئيس مجموعة "لاهافا" المناهضة لاختلاط الأجناس؛ دانييلا فايس، الناشطة  في استيطان وتخطيط البؤر الاستيطانية غير القانونية؛ وإليشا ييرد، أحد الإسرائيليين المشتبه بتورطهما في إطلاق النار على فلسطيني في الضفة الغربية العام الماضي.

هآرتس إسرائيل أ سلحة أمريكية حرب غزة أخبار حرب غزة

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