شقيق زوجة إمام عاشور يفجر مفاجأة حول «خناقة المول»

تواصل نيابة الشيخ زايد تحقيقاتها في اتهام إمام عاشور، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، بالتعدي بالضرب والسب على فرد أمن بأحد مولات الشيخ زايد.

واستمعت النيابة العامة لأقوال صهر إمام عاشور "شقيق زوجته" وصديق اللاعب كان ضمن المجموعة التي رافقت الأسرة في الخروج للسينما حول صحة تعرض زوجة إمام عاشور للتحرش اللفظي كما ذكرت في أقوالها.

وقال شقيق زوجة إمام عاشور إنه لم يشاهد أحدًا يقوم بمعاكستها:"مشوفتش واقعة المعاكسة"، كما قال صديق اللاعب إنه لم يكن متواجدًا عندما تعرضت زوجة إمام عاشور للمعاكسة بحسب ما ذكرت.

وطلبت نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار ايهاب العوضي تحريات أجهزة البحث الجنائي حول هوية عدد من الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع فيديو كاميرات المراقبة رفقة إمام عاشور لاعب الأهلي أثناء اقتحامه بوابة المول.

وبدأ رجال المباحث في جمع التحريات حول هوية باقي الأشخاص المرافقين للاعب الذين يتراوح عددهم بين 10 إلى 15 شخصًا لتحديدهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

واتخذت النيابة العامة بالشيخ زايد، الأحد الماضي، إجراء جديد في واقعة اتهام إمام عاشور لاعب الأهلي بضرب مشرف أمن داخل مول شهير أركان بالشيخ زايد عقب الانتهاء من سماع أقوال ياسمين حافظ زوجة امام عاشور.

وعقب الانتهاء من سماع أقوال زوجة إمام عاشور وإفادتها بتعرضها للتحرش اللفظي وابلاغها الامن انتقلت النيابة الى المول مسرح الواقعة وتم اجراء معاينة غرفة التحكم بكاميرات المراقبة في محيط السينما وراجعت النيابة خط سير زوجة امام عاشور منذ دخولها لمحيط السينما وخروجها حتى خروجها من المول تماما ولم توثق الكاميرات حتى الآن ما يشير الى تعرضها للتحرش او المعاكسة او المضايقة من اي شخص.

أقوال زوجة امام عاشور

شهدت التحقيقات تضارب اقوال ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور بأقوال أفراد الأمن ومدير أمن المول حيث ذكرت زوجة اللاعب في التحقيقات المجراة برئاسة المستشار إيهاب العوضي وإشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، أنها كانت متواجدة في السينما داخل المول الشهير برفقة صديقاتها وأقاربها وأثناء ذلك قام أحد رواد السينما بالتحرش بها لفظيًا وقامت بالاستغاثة بأحد أفراد الأمن في المول وأخبرته بما حدث معها إلا أنه لم يستجب لها، فقامت بالاتصال بزوجها إمام عاشور.

وانها عقب خروجها من المول انتظرت قرابة 30 دقيقة في سيارتها حتى حضر إمام عاشور بين السادسة والسابعة صباحًا وحدثت المشاجرة مع أفراد الأمن الذين لم يستجيبوا لشكوى زوجته لتعرضها للتحرش من بعض الشباب.

وقال مدير أمن المول ومشرف الامن المجني عليه وأفراد الأمن الإداري بمحيط السينما التي كانت بها زوجة إمام عاشور انهم لم يتلقوا منها او من اي سيدة اخرى اية شكاوى او بلاغات بتعرضها للتحرش او المعاكسة، ومازالت التحقيقات مستمرة.

وفرّغت النيابة كاميرات المراقبة في محيط السينما؛ للتأكد من تعرض زوجة امام عاشور للمعاكسة من بعض رواد السينما كما قال اللاعب لأفراد الامن وتبين من مراجعة الكاميرات أن زوجة امام عاشور دخلت الى السينما في العرض من 3 الى 5 فجرًا وأثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي ولم يتعرض لها أحد بالمعاكسة.

وحول تعرضها للمعاكسة او التحرش داخل القاعة قال أفراد الأمن إنها لم تبلغ اي من أفراد الأمن سواء في قطاع السينما او امن المول بتعرضها للمعاكسة وغادرت المول عقب انتهاء الفيلم حتى عاد إمام عاشور في السابعة صباحا وتشاجر مع أفراد الامن متهما اياهم بانهم من ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته.

امام عاشور اقتحم المول رفقة 15 شخص

واستمعت النيابة لاقوال عبد الله مشرف الامن المجني عليه الذي قال انه اثناء توقفه في مكان عمله امس الساعة السابعة صباحا فوجئ باللاعب امام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتين نزل منهما من حوالي ١٠ل ١٥ شخص واقتحموا بوابة المول فاوقفه مشرف الامن خاصة ان المول لا يعمل في ذلك الوقت فلم يجبه واستمر في الدخول الى الجراج ويتبعه افراد الامن.

واضاف مشرف الامن المجني عليه امام احمد سامي وكيل اول نيابة الشيخ زايد انه كان يحاول فهم سبب دخول امام عاشور بهذا الشكل قائلا:"فيه ايه بس يا كابتن مفيش محلات فاتحة دلوقتي" ليفاجئه امام عاشور بوابل من السباب والالفاظ البذيئة قائلا:"مراتي اتعاكست وانتوا...."

قال مشرف الامن المجني عليه انه عندما دخل الى الجراج استوقفه وحدثت بينهما مشادة كلامية فاسقطه امام عاشور على الارض ففقد الوعي وولم يعلم حينها من تعدى عليه بالضرب اذا كان هو ام شاركه اخرين ممن يرافقوه.

واتهم مشرف الامن امام عاشور لاعب النادي الاهلي بالضرب والسب وقدم للنيابة تقريرا طبيا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بما لحق به من اصابات حيث اصيب بكدمة في الرجل.